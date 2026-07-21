هشدار زرد هواشناسی برای گردوخاک در استان مرکزی تا شنبه
ادارهکل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۴، از احتمال افزایش غلظت ذرات معلق، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی در استان تا روز شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد از امروز سهشنبه تا ابتدای هفته آینده، با تقویت جریانات شرقی و افزایش سرعت وزش باد در مناطق بیابانی کویر مرکزی کشور و بخشهایی از استان مرکزی، احتمال خیزش و انتقال گردوخاک به استان وجود دارد.
بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی استان مرکزی، در مناطق مستعد بهویژه نواحی حاشیه تالاب میقان نیز خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست. به همین دلیل هشدار سطح زرد شماره ۲۴ در خصوص افزایش غلظت ذرات معلق، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی تا روز شنبه صادر شده است.
هواشناسی همچنین پیشبینی کرده است که طی پنج روز آینده، آسمان استان در ساعات صبح عمدتاً صاف و در ساعات بعدازظهر و بخشی از شب، قسمتی ابری تا نیمهابری، گاهی همراه با وزش باد و غبارآلود خواهد بود.
بررسیها همچنین نشان میدهد از امروز تا پایان هفته، از شدت گرمای هوا نسبت به روزهای گذشته کاسته میشود