ناهید کیانی پس از حضور در دیدار فینال، مقابل نماینده مغرب نتیجه را واگذار کرد و به نشان نقره مسابقات آزاد تکواندو کره جنوبی دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات تکواندو کره جنوبی، امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم، ناهید کیانی هم ابتدا «مالیک» از هند و سپس «هیمور» از استرالیا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. کیانی در سومین مبارزه هم ««عبدوالیووا» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و با برتری مقابل نماینده چین، به دیدار فینال راه یافت.

ناهید کیانی پس از حضور در دیدار فینال، مقابل نماینده مغرب نتیجه را واگذار کرد و به نشان نقره مسابقات آزاد تکواندو کره جنوبی (G۲) دست یافت.