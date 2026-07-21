برنامه «مستند فرهنگ»، با بازخوانی قیام تاریخی ۳۰ تیر، نمایش رادیویی «بازیگر» و برنامه «نقد و نظر» با بررسی کارکرد‌ها و تأثیر اخلاقی اربعین حسینی، از شبکه‌های رادیویی فرهنگ، نمایش و معارف پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «مستند فرهنگ» به مناسبت سالروز قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱، به واکاوی ابعاد سیاسی و اجتماعی این رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد.

«مستند فرهنگ» که به بررسی شخصیت‌ها و وقایع تاریخ معاصر ایران اختصاص دارد، امروز با نگاهی مستندگونه زمینه‌ها، علل و پیامد‌های تاریخی قیام ملی ۳۰ تیر را بررسی خواهد کرد.

این برنامه که از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ پخش می‌شود، ضمن تبیین نقش مردم در تحولات سیاسی آن دوران و مبارزات ضد استعماری ملت ایران، تلاش دارد تا با روایتی دقیق، اهمیت این واقعه در حافظه تاریخی جامعه را بازخوانی کند.

«مستند فرهنگ» به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، امروز ساعت ۱۵:۳۰، از رادیو فرهنگ پخش می شود.

نمایش رادیویی «بازیگر» هر روز ساعت ۰۴:۰۰ بامداد از رادیو نمایش پخش و همان روز ساعت‌های ۱۶:۰۰ و ۲۲:۳۰، بازپخش می شود.

نمایش رادیویی «بازیگر» به نویسندگی آرش پارساخو، داستان فرید سرمد، تهیه‌کننده‌ای نام‌آشنا را روایت می‌کند که یک سال است نامه‌هایی مرموز و بی‌نام دریافت می‌کند؛ نامه‌هایی که فرستنده آنها هرگز دیده نمی‌شود، اما آرام‌آرام زندگی شخصی، خانواده و اعتبار او را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با کنار رفتن پرده از حقیقت، راز‌هایی فاش می‌شود که مسیر زندگی همه شخصیت‌ها را دگرگون می‌کند.

در این نمایش به کارگردانی فریدون محرابی و تهیه‌کنندگی محمد مهاجر، هنرمندانی از جمله رستگاران، ایوب آقاخانی، مسعود زنوزی‌راد، مهدی نمینی‌مقدم، علی‌اصغر دریایی، ماندانا اصلانی، مهدی طهماسبی، رویا فلاحی، مهرداد مهماندوست، حسین فلاح، فریبا متخصص، محمد رضاعلی، بهرام ابراهیمی و بهرام سروری‌نژاد، به ایفای نقش پرداخته اند.

هم‌زمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، برنامه «نقد و نظر» با حضور کارشناسان حوزه دین و اخلاق، به بررسی کارکرد‌ها و تأثیرات اخلاقی فرهنگ اربعین در زندگی فردی و اجتماعی می‌پردازد.

برنامه «نقد و نظر» از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، با رویکردی تحلیلی به بررسی مهم‌ترین رویداد‌ها و مسائل روز در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد و با دعوت از کارشناسان و صاحب‌نظران، ابعاد مختلف این موضوعات را برای مخاطبان تبیین می‌کند.

این برنامه در آستانه موسم بزرگ اربعین حسینی، به موضوع «کارکرد و تأثیر اخلاقی اربعین» اختصاص داده شده است.

در این برنامه، کارشناسان ضمن تبیین ظرفیت‌های تربیتی و اخلاقی این حرکت عظیم مردمی، نقش فرهنگ اربعین را در تقویت همدلی، ایثار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارتقای فضائل اخلاقی بررسی خواهند کرد.

برنامه «نقد و نظر» به تهیه کنندگی علی برخورداری امروز ساعت ۱۵:۰۰، از موج فضیلت و فطرت، رادیو معارف، پخش می شود.