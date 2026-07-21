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پایانه مرزی بازرگان، این روزها میزبان عاشقانی است که از کشورهای مختلف، سفر معنوی خود را برای حضور در آیین عظیم اربعین حسینی آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، زائران خارجی پس از ورود به کشور از طریق پایانه مرزی بازرگان، مسیر خود را به سمت پایانه مرزی تمرچین ادامه داده و از آنجا راهی عتبات عالیات و کربلای معلی میشوند؛ مسیری که با برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای خدمترسان، برای تسهیل تردد زائران آماده شده است.
اربعین، جلوهای از وحدت امت اسلامی و پیوند دلهای عاشق با مکتب سیدالشهدا (ع) است؛ مسیری که هر گام آن، تجدید پیمانی با آرمانهای عاشورا به شمار میرود.