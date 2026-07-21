به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، زائران خارجی پس از ورود به کشور از طریق پایانه مرزی بازرگان، مسیر خود را به سمت پایانه مرزی تمرچین ادامه داده و از آنجا راهی عتبات عالیات و کربلای معلی می‌شوند؛ مسیری که با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های خدمت‌رسان، برای تسهیل تردد زائران آماده شده است.

‌اربعین، جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی و پیوند دل‌های عاشق با مکتب سیدالشهدا (ع) است؛ مسیری که هر گام آن، تجدید پیمانی با آرمان‌های عاشورا به شمار می‌رود.