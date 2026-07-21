رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از انهدام باند سارقان حرفه‌ای داخل خودرو در تبریز خبر داد و گفت: با دستگیری پنج متهم، ۳۰ فقره سرقت کشف و پرونده آنان برای رسیدگی قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی دریافت چندین پرونده سرقت از داخل خودرو رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.



وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، پنج نفر از اعضای باند را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و هماهنگ، هر پنج متهم را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۳۰ فقره سرقت از داخل خودرو با ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال اعتراف کردند.

سرهنگ سلطانی با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی از قرار دادن اشیای ارزشمند در داخل خودرو خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.