مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: این المپیاد فرصتی مغتنم برای توانمندسازی دانشجویان، کسب تجربه در مدیریت رویداد‌های بزرگ و آماده‌سازی نسل آینده مدیران کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زارعی در نخستین گردهمایی داوطلبان اجرایی هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: این المپیاد فرصتی مغتنم برای توانمندسازی دانشجویان، کسب تجربه در مدیریت رویداد‌های بزرگ و آماده‌سازی نسل آینده مدیران کشور است.

مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت داوطلبانه دانشجویان در موفقیت رویداد‌های ملی گفت: این المپیاد فرصتی مغتنم برای توانمندسازی دانشجویان، کسب تجربه در مدیریت رویداد‌های بزرگ و آماده‌سازی نسل آینده مدیران کشور است.

زارعی، با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی روحیه کار تیمی، مسئولیت‌پذیری و همدلی میان داوطلبان، بر نقش کلیدی آنان در کیفیت برگزاری این المپیاد تأکید کرد.

در ادامه این گردهمایی که با حضور مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد از جمله دکتر سیدجواد ساداتی مدیر حوزه ریاست، دکتر فخار مشاور رئیس در امور زنان و خانواده، دکتر حسین کارشکی سرپرست کل المپیاد، دکتر حمیدرضا طاهری (قائم‌مقام سرپرست کل)، دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک دبیر اجرایی، دکتر قادری مدیر فرهنگی و دکتر امیررضا مسعودی مدیر رفاه و سلامت برگزار شد، از لباس رسمی کمیته داوطلبان رونمایی شد.

گفتنی است، هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان دختر کشور، شهریورماه سال جاری به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. حضور پرشور دانشجویان در فرآیند اجرایی این رویداد، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت آن، زمینه‌ساز تعاملات آموزشی و مهارتی در کنار رقابت‌های ورزشی خواهد بود.