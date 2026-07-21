معاون حقوق عامه دادستان کرمانشاه: افراد و ضابطین قضایی برای مقابله با پدیده جارسوزی، مستندات دقیق را به دادستانی گزارش کنند تا با قاطعیت با متخلفان برخورد شود.

معاون دادستان کرمانشاه: برای مقابله با جارسوزی مستندات به دادستانی گزارش شود

معاون دادستان کرمانشاه: برای مقابله با جارسوزی مستندات به دادستانی گزارش شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عرفان مرادی با بیان اینکه قوانین کافی برای برخورد با متخلفان جارسوزی وجود دارد افزود: اجرای سریع و قاطع قوانین نیازمند مستندات دقیق است تا بازدارندگی داشته باشد.

معاون حقوق عامه دادستان کرمانشاه افزود: برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی نحوه اعلام جرم، جرم‌نویسی اصولی و گردآوری مستندات معتبر با هدف رسیدگی با دقت و کیفیت بیشتری در دستور کار است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که منافع جارسوزی از هزینه‌های قانونی برای متخلفان بیشتر باشد، این پدیده همچنان تداوم پیدا می‌کند؛ بر استفاده از ظرفیت‌های پیشگیری از وقوع جرم با ایجاد سازوکار مشترک میان دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد تا مشکل جارسوزی در مزارع استان به‌صورت ریشه‌ای مدیریت شود.