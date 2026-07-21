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ثبتنام پنجمین مرحله طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان از امروز در قم آغاز میشود و متقاضیان واجد شرایط تا پایان روز چهارشنبه ۳۱ تیر فرصت دارند درخواست خود را در سامانه طرحهای حمایتی مسکن ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ثبتنام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان موسوم به طرح آشیان از ساعت ۱۲ امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه برای متقاضیان شهر قم آغاز میشود.
این طرح ویژه زوجهای جوان فاقد مسکن در دهکهای درآمدی یک تا ۶ است و متقاضیان میتوانند تا پایان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه با مراجعه به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.
براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان باید حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج رسمی آنان گذشته باشد، در پنج سال اخیر فاقد مسکن یا زمین مسکونی باشند، فرم ج سبز داشته و حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر قم را داشته باشند.
پس از پایان ثبتنام، درخواستها بر اساس شرایط، استعلامها و اولویتهایی مانند دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیبپذیری خانوار بررسی میشود و تنها افراد واجد شرایط، متناسب با تعداد واحدهای تأمینشده، امکان انتخاب واحد خواهند داشت.
حداکثر مدت بهرهمندی از این واحدهای استیجاری پنج سال است و میزان اجارهبهای پرداختی نیز بر اساس دهک درآمدی خانوار، بین ۳۵ تا ۵۵ درصد اجارهبهای روز تعیین شده است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است اجرای این طرح با هدف حمایت از زوجهای جوان، ساماندهی بازار اجاره و تأمین بخشی از نیاز مسکن در مراکز استانها و کلانشهرها انجام میشود.
متقاضیان ثبتنام در طرح تامین مسکن استیجاری زوجهای جوان (طرح آشیان)، میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی Saman.mrud.ir مراجعه کنند.