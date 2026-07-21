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هیات وزیران برای بازسازی و تعمیر ۱۸۰ واحد مسکونی آسیبدیده از سیل و بارندگیهای پاییز و زمستان سال گذشته در این استان ازپرداخت تسهیلات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزسیستان وبلوچستان، مجید محبی مدیرکل مدیریت بحران استان گفت:این تسهیلات برای احداث ۱۰۸ واحد مسکونی روستایی و ۲۴ واحد شهری و تعمیر ۴۸ خانه در این مناطق ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: هدف از اختصاص این اعتبارات، کمک به بازگشت شرایط زندگی خانوارهای آسیبدیده، تسریع در روند بازسازی مناطق خسارتدیده و کاهش مشکلات ناشی از وقوع سیلاب در مناطق شهری و روستایی استان است.
مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این حمایتها در قالب تسهیلات بانکی و بلاعوض ارائه میشود، گفت: میزان و جزئیات پرداختها براساس ضوابط ابلاغی و پس از بررسی پرونده متقاضیان مشخص شده است.
محبی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط موظف هستند با هماهنگی بانکهای عامل روند تشکیل پرونده معرفی افراد واجد شرایط و پرداخت تسهیلات را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
وی افزود: سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی مناطق آسیب پذیر همواره در معرض مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب و بارندگیهای شدید قرار دارد و اجرای برنامههای حمایتی و بازسازی نقش مهمی در کاهش آثار این حوادث و ارتقای تاب آوری مردم مناطق مختلف استان دارد.
محبی با تاکید بر اینکه پیگیری جبران خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی همواره از اولویتهای اصلی مدیریت بحران استان بوده است، گفت: از زمان وقوع سیل و بارندگیهای پاییز و زمستان سال گذشته، برآورد خسارتها، تهیه مستندات و پیگیری تصویب بستههای حمایتی از طریق وزارت کشور و هیات وزیران بهصورت مستمر دنبال شد.