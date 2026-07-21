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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به نقش حیاتی آمبولانسها در مدیریت بحران اظهار کرد: در شرایط بحرانی، ثانیهها تنها یک واحد زمانی نیستند، بلکه مرز میان زندگی و مرگ هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانسهای بیمارستانی و اورژانس کشور با حضور دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، مهندس موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، دکتر شمس مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی و جمعی از مدیران ستادی وزارت بهداشت برگزار شد.
مهندس موهبتی در این مراسم با قدردانی از تلاشهای مجموعه پشتیبانی وزارت بهداشت، تأکید کرد: واردات و تأمین آمبولانس تنها یک فرآیند اداری نیست، بلکه اقدامی پیچیده و بحرانمحور است که در شرایط سخت، محدودیتهای بینالمللی و موانع تأمین تجهیزات، با تلاش شبانهروزی همکاران به سرانجام میرسد.
وی با اشاره به نقش حیاتی آمبولانسها در مدیریت بحران اظهار کرد: در شرایط بحرانی، ثانیهها تنها یک واحد زمانی نیستند، بلکه مرز میان زندگی و مرگ هستند و کارکنان نظام سلامت با حضور ایثارگرانه خود در جادهها، بیمارستانها و صحنههای بحران، معنای واقعی نجات جان انسانها را محقق میکنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه این نخستین توزیع آمبولانس برای ناوگان بیمارستانی پس از حدود یک دهه است، افزود: کشور همچنان با کمبود حدود ۵ هزار دستگاه آمبولانس در حوزه بیمارستانی و اورژانس جادهای روبهروست، اما با اختصاص مستقیم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به سازمان اورژانس کشور در سال جاری، گام مهمی برای نوسازی و تقویت ناوگان امدادی کشور برداشته شده است.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای کارکنان نظام سلامت، خاطرنشان کرد: خدمت در اورژانس و مراکز درمانی، حضوری بیوقفه در همه شرایط از بحرانها و حوادث گرفته تا روزهای عادی است و این مجاهدتها فراتر از محاسبات مادی، خدمتی ارزشمند در مسیر حفظ جان انسانها به شمار میرود.
در این آیین همچنین بر نقش مؤثر اداره کل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت در برنامهریزی، تأمین، تجهیز، آمادهسازی و توزیع آمبولانسهای جدید تأکید شد؛ مجموعهای که با هماهنگی دستگاههای اجرایی و پیگیری مستمر، نقش مهمی در تقویت زیرساختهای امدادی و افزایش توان پاسخگویی نظام سلامت ایفا کرده است.