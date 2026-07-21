به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاج هادی آقاجانی پدر بزرگوار شهید غلامرضا آقاجانی زارمی از نکا پس از ۴۱ سال فراق به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این پدر صبور ساعت ۹ صبح پنج شنبه اول مردادماه از مسجد امام رضا نکا تا گلزار شهدا این شهر تشییع و در جوار فرزند شهیدش آرام خواهد گرفت.

شهید گرانقدر غلامرضا آقاجانی زارمی اول خرداد ۱۳۴۶ در شهرستان نکا به دنیا آمد و ۱۷ اسفند ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه بر اثر اصابت گلوله توپ به شهادت رسیده بود.