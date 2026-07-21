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فرماندار ایرانشهر با ابراز نارضایتی از عملکرد شرکت طرف قرارداد با تعاون روستایی در زمینه بارگیری و حمل محمولههای سهمیه آرد خام مناطق روستایی، خواستار تفویض اختیار به شهرستان از طریق مبادی استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، سلیم کدخدا ۳۰ تیر در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان ایرانشهر بیان کرد: با توجه به شرایط حساس فعلی، مدیریت تأمین و عرضه نان از اهمیت فوقالعاده برخوردار است؛ لذا ضرورت دارد نظارتها بر روند فعالیت نانواییها در سطح شهر و روستاها با نظم و دقت بیشتری تداوم یابد و گشتهای مشترک کارگروه به صورت مستمر برنامه ریزی و اجرا شود.
فرماندار ویژه ایرانشهر در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت تأمین آرد و عرضه نان مورد نیاز مردم، تصریح کرد: مدیریت تامین و توزیع سرانه آرد خام روستایی و عشایری باید با جدیت و دقت بیشتری صورت گیرد و شرکتهای تعاون روستایی و امور عشایری مکلفند نسبت به ثبتنام افراد بازمانده از سامانه «سنتا» در اسرع وقت اقدام نمایند.
کدخدا با قدردانی از اقدامات برخی متصدیان برای تهیه و نصب ژنراتورهای برق اضطراری، تصریح کرد: تمامی خبازیهایی که سهمیه ماهانه آنها بین ۱۵ تا ۲۰ تن است، مکلف هستند تا پایان شهریورماه نسبت به تأمین و نصب ژنراتور برق اضطراری (دیزلی) اقدام کنند. بدیهی است در صورت استنکاف از این دستور در موعد مقرر، ۵۰ درصد از سهمیه آرد این واحدها کسر و بین نانواییهای دارای عملکرد متناسب توزیع خواهد شد.
فرماندار ویژه ایرانشهر در خصوص سوخترسانی به واحدهای خبازی تأکید کرد: با فوریت، نانواییهای دارای ژنراتورهای دیزل سوز جهت دریافت سهمیه سوخت ماهانه به ناحیه نفتی معرفی شوند. وی همچنین از ناحیه نفتی خواست با در نظر گرفتن ملاحظات و حساسیتهای شرایط موجود، جهت تخصیص سهمیه سوخت مردادماه خبازیها، پیششرط «نصب کنتور هوشمند» را حذف و با رویکردی تسهیلگرانه همکاری نماید.
وی همچنین تأکید کرد: ناحیه نفتی طبق برنامه رسمی زمانبندی قطعیهای برق، در طول مدت اجرای این برنامه در سطح شهرستان، نسبت به محاسبه و تخصیص سهمیه سوخت خبازیهای هدف اقدام کند.
در پایان، فرماندار ویژه ایرانشهر ضمن دستور برای مدیریت تخصیص سهمیه آرد نانواییهای مصوب نوع ۶ در مردادماه، به اعضای تخصصی کارگروه مأموریت داد تا به صورت ویژه نسبت به ریشهیابی و شناسایی دلایل کسر مستمر و ممتد سهمیه ماهانه خبازیهای سطح بخش «بزمان» و «دامن» از طریق سامانهی نانینو اقدام و نتیجه را گزارش کنند.