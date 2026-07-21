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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی، از اعزام سه تیم امدادی این جمعیت برای مشارکت در پوشش امدادی مراسم اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی، از اعزام سه تیم امدادی این جمعیت برای مشارکت در پوشش امدادی مراسم اربعین حسینی خبر داد.
وی گفت: همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و در راستای اجرای برنامههای آمادگی و خدمترسانی به زائران، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، سه تیم امدادی متشکل از ۶ نجاتگر به همراه ۳ دستگاه آمبولانس، به کشور عراق اعزام شدند.
محبوبی افزود: این تیمهای عملیاتی با استقرار در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی، در قالب پوشش امدادی مراسم عظیم اربعین حسینی، به ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائران خواهند پرداخت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی استان خاطرنشان کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ برای امدادگران هلالاحمر است و تمامی توان و ظرفیت این جمعیت برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و بهموقع در ایام اربعین به کار گرفته شده است.