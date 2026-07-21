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فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه متهم در پرونده سرقتهای سریالی منازل و کشف اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ نثاری گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت از منزل و ارجاع پرونده به پایگاه سوم پلیس آگاهی، همزمان پرونده مشابه دیگری نیز به این یگان ارجاع شد که با توجه به شباهت در شیوه ارتکاب جرم، رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی افزود: کارآگاهان پس از بررسی دقیق اظهارات مالباختگان، بازبینی صحنههای سرقت و انجام تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی سرنخهای مهمی از دو متهم شدند. همچنین با توجه به سرقت یک دستگاه خودروی سواری متعلق به یکی از مالباختگان، مشخصات خودرو در سامانه پلیس ثبت و اقدامات لازم برای ردیابی آن آغاز شد.
وی ادامه داد: در پی اقدامات ویژه پلیسی، هویت متهمان شناسایی و مخفیگاه آنان نیز کشف شد. پس از اخذ مجوز قضایی، کارآگاهان در عملیاتی هماهنگ هر دو متهم را دستگیر کردند. در بازرسی از محل اختفای آنان، بخش عمدهای از اموال مسروقه کشف و خودروی سرقتی نیز در پارکینگ یکی از متهمان شناسایی و توقیف شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به سرقت از منازل با استفاده از شاهکلید اعتراف کردند، گفت: متهمان همچنین به ارتکاب چندین فقره سرقت مشابه در نقاط مختلف تهران اقرار و اعلام کردند اموال مسروقه را برای تأمین هزینه مصرف مواد مخدر به فرد دیگری واگذار کردهاند.
فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: با اطلاعات ارائهشده از سوی متهمان، هویت خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی شد. کارآگاهان پس از شناسایی محل اختفای وی، با هماهنگی مرجع قضایی برای دستگیری او اقدام کردند. متهم هنگام اجرای حکم با مأموران مقاومت و درگیری ایجاد کرد، اما در نهایت با اقدام مقتدرانه پلیس دستگیر شد.
وی افزود: در بازرسی از محل اختفای این متهم، علاوه بر بخشی از اموال مسروقه، اقلامی شامل لباس با علائم انتظامی، دو دستگاه بیسیم، تجهیزات هشداردهنده مشابه تجهیزات پلیس، تعدادی فشنگ ساچمهای فلزی، یک برگ حکم مأموریت فاقد اعتبار و یک پوکه فشنگ کشف و ضبط شد. متهم نیز در تحقیقات به خرید اموال مسروقه اعتراف کرد.
فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی در پایان با اشاره به ادامه تحقیقات اظهار داشت: هر سه متهم با دستور مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و تاکنون پنج فقره سرقت منزل با این شیوه از سوی آنان کشف و مالباختگان نیز شناسایی شدهاند. تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی و کشف اموال مسروقه ادامه دارد.