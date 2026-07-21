همراه داشتن برخی دارو‌ها در ایام اربعین و سفر به عراق برای بیماران خاص نیاز به مجوز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همراه داشتن مواد مخدر یا برخی دارو‌های خاص عواقب قضایی جدی در کشور عراق دارد.

زائران باید توجه داشته باشند که کشور عراق در مبارزه با مواد مخدر قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای دارد و حتی برای همراه داشتن برخی داروها که در ایران ممنوع نیست، مجازات‌های سنگینی مانند حبس طولانی‌مدت در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیماران خاص چطور می توانند از این دارو‌ها در کشور عراق استفاده کنند گفت: بیمارانی که برای درمان مجبور به استفاده از دارو‌های خاص در ایام اربعین هستند باید برای همراه بردن دارو‌های ممنوعه به عراق از پزشکان سازمان حج و زیارت مجوز دریافت کنند و نامه را همراه خود داشته باشند.

برخی دارو‌ها از جمله متادون، قرص‌های ضدافسردگی، دارو‌های مخصوص بیماران صرعی، دارو‌های مسکن مخدر، شربت‌های کدئین‌دار ممکن است منجر به بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، یک سال زندان و پرداخت جریمه‌ای تا پنج میلیون دینار شود.

ماموران مبارزه با مواد مخدر در مرز‌های استان با تجهیزات پیشرفته، نیرو‌های کارآزموده و سگ‌های موادیاب مستقر هستند و با دقت کامل افراد و وسایل مشکوک را مورد بررسی قرار می‌دهند.

زائران از حمل هرگونه بار یا وسیله‌ای که متعلق به دیگران است خودداری کنند و حتما وسایل شخصی خود را بشناسند تا با دیگران اشتباه نشود، زیرا یکی از شیوه‌های قاچاقچیان، استفاده از افراد بی‌اطلاع برای جابه‌جایی مواد مخدر است.

زائران از حمل برخی دارو‌های گیاهی مانند شیرین‌بیان یا قره‌قروت به دلیل تشابه به مواد مخدر خودداری کنند و در صورت مصرف داروی خاصی حتما قبل از عزیمت به سفر اربعین با همانگی پزشک حج و زیارت و تاییدیه رسمی دارو را همراه داشته باشند.