به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر حج و زیارت گلستان اعلام کرد: ۱۸ هزار ۸۱۲ گلستانی تا سه شنبه ۳۰ تیر برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند.

سید علی میر قاسم پور گفت: از این تعداد ۹ هزار ۵۴۷ نفر مرد و ۷۷۷۷ هزار نفر زن هستند.

مدیر حج و زیارت گلستان افزود: زائران در زمان ثبت‌نام باید اطلاعات هویتی، مشخصات همراهان، تاریخ خروج و بازگشت، مرز خروجی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در سامانه ثبت کنند.

بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین و برنامه‌ریزی سازمان حج و زیارت، تمامی افرادی که قصد تشرف به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی را دارند، باید به صورت الزامی در سامانه «سماح» ثبت‌نام کنند.