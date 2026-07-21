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سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اعزام ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس در طرح اربعین حسینی خبر داد و با تأکید بر نقش سامانه «سپاس» در جلوگیری از سرگردانی مسافران، از امکان خرید اینترنتی بلیت برای تسهیل سفرهای اربعینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی خضری، معاون حملونقل سازمان راهداری، با اعلام آمادگی گسترده ناوگان اتوبوسرانی، گفت: در مجموع ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس در طرح جابهجایی زائران اربعین سال جاری مشارکت دارند.
وی افزود: طبق مصوبه ستاد ملی اربعین، برنامهریزی لازم برای بهکارگیری ۳۰۰۰ دستگاه دیگر از ناوگان اتوبوسی متعلق به وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی نیز صورت گرفته است تا با حداکثر ظرفیت به زائران خدمترسانی شود.
خضری همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری در مدیریت سفر، بر مزایای سامانه «سپاس» (سامانه پایش آنلاین سفر) تأکید کرد. وی تصریح کرد: استفاده از سامانه سپاس برای تهیه اینترنتی بلیت، از سرگردانی زائران در مراکز فروش جلوگیری کرده و با شفافسازی فرآیند خرید، موجب تسهیل و نظمبخشی به سفرهای اربعینی هموطنان میشود.