پخش زنده
امروز: -
طرح پرورش متراکم ماهی کپوربا هدف ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی در اراضی شور شهرستان نیمروز در منطقه سیستان، اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، عباس علیزاده مدیرکل شیلات استان گفت: با وجود محدودیت منابع آب و شوری آب و خاک در حاشیه دریاچه هامون، بهرهگیری از شیوههای نوین آبزیپروری میتواند زمینهساز رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای روستایی باشد.
مدیرکل شیلات استان (آبهای داخلی) با اشاره به یک واحد پرورش متراکم ماهی کپور در روستای نورمحمد جهانتیغ شهرستان نیمروز، این طرح را الگویی موفق در توسعه آبزی پروری و اشتغالزایی در مناطق دارای محدودیت منابع آبی و اراضی شور دانست.
وی افزود: این تولیدکننده ۴۷ ساله با اتکا به دانش فنی و تجربه، پنج هزار قطعه بچهماهی کپور را در استخر پرورش خود رهاسازی کرده و با اجرای سیستم پرورش متراکم، گام مؤثری در مسیر توسعه تولید و امنیت غذایی برداشته است.
مدیرکل شیلات استان بیان کرد: براساس برآوردهای کارشناسی، پیشبینی میشود بیش از پنج تُن ماهی در این واحد تولید شود که بیانگر بهرهوری مناسب این شیوه پرورش در آبهای داخلی استان است.
علیزاده با بیان اینکه این واحد تولیدی علاوه بر تأمین معیشت ۱۰ نفر از اعضای یک خانواده، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در منطقه ایجاد کرده است، گفت: معرفی چنین طرحهایی بهعنوان الگوی موفق میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران و متقاضیان جدید به حوزه آبزیپروری را فراهم کند.
وی، توسعه زیرساختهای تولید، ارتقای مرکز بازسازی ذخایر ماهیان بومی زهک و حمایت از مراکز بخش خصوصی فعال در زمینه تکثیر و تولید بچهماهی را از مهمترین برنامههای ادارهکل شیلات استان عنوان کرد و افزود: تقویت این زیرساختها نقش مهمی در افزایش تولید، پایداری فعالیت واحدهای آبزیپروری و حمایت فنی از تولیدکنندگان خواهد داشت.
مدیرکل شیلات استان تأکید کرد: این اداره کل آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و قوانین با ارائه مشاورههای تخصصی، خدمات فنی و حمایتهای لازم، زمینه ارتقای بهره وری و توسعه فعالیت تولیدکنندگان آبزیپروری در استان را فراهم کند.