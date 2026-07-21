با هدف خدمت رسانی به مردم منطقه و زائران اربعین حسینی (ع) مرز تمرچین، دومین دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت منطقه میاندوآب در ناحیه پیرانشهر راه اندازی گردید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رحمت حاجی زاده مدیر منطقه با بیان این خبر افزود: در راستای تسهیل در امر خدمت رسانی به مردم منطقه و کاهش مدت زمان صدور کارت و همچنین تسریع در ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی (ع) در مرز تمرچین پیرانشهر، دومین دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت منطقه میاندوآب در ناحیه پیرانشهر راه‌اندازی گردید تا متقاضیان بتوانند کارت سوخت شخصی خود را در ‌مدت زمان کوتاه‌تری دریافت نمایند.

حاجی زاده اظهار داشت: با راه‌اندازی دستگاه صدور آنی کارت سوخت در ناحیه پیرانشهر، متقاضیان محترم می توانند پس از ثبت درخواست اینترنتی در سامانه fcs.niopdc.ir، کارت هوشمند سوخت خود را در کمتر از ۴۸ ساعت و از طریق ناحیه پیرانشهر دریافت کنند.

وی خاطر نشان کرد طرح صدور آنی کارت هوشمند سوخت با هدف تسریع در روند صدور کارت هوشمند سوخت در بهمن‌ ۱۴۰۴ رونمایی گردید و در حال حاضر دو دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در نواحی مرکزی و پیرانشهر این منطقه میاندوآب فعال می باشد که امکان صدور کارت سوخت در مدت زمان کمتر از ۴۸ ساعت را برای متقاضیان فراهم کرده است.

لازم به ذکر است که مرز تمرچین پیرانشهر درجنوب استان آذربایجان غربی واقع گردیده و بعنوان یکی از مسیرهای پرتردد زائران ایرانی به سمت عراق می باشد که به دلیل موقعیت جغرافیایی و خنکی آب و هوا مورد توجه زائران گرامی قرار گرفته و به عنوان یکی از اصلی ترین گذرگاههای تردد زائرین اربعین حسینی (ع) می باشد.