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از امروز ۳۰ تیر تا جمعه تا حدودی از شدت گرمای هوا در استان کاسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: براساس الگوی نقشهها و با تضعیف پرارتفاع جنب حاره به تدریج از امروز تا جمعه تا حدودی از شدت گرمای هوا کم خواهد شد.
لطفی افزود: همچنین تا اوایل وقت فردا ورزش باد شدید و گرد و خاک را به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی میکنیم که میتواند باز هم در برخی ساعات در مناطق مستعد باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.
وی گفت: وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت کماکان در مرز شرقی استان محتمل است.
کارشناس هواشناسی گفت: همچنان گذاشتن قیم کنار نهالهای جوان و درختان آسیب پذیر، استحکام سازههای موقت، پوشش گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی باید مد نظر باشد و احتیاط در عملیات عمرانی، پرهیز از توقف کنار ساختمانهای ناتمام، دیوارهای فرسوده و درختان کهنسال را پیشنهاد میکنیم.
لطفی با اشاره به ثبت دمای ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه در ۱۸ ایستگاه هواشناسی در شبانه روز گذشته افزود: در این مدت خضری دشت بیاض با کمینه دمای ۲۱ درجه بندان سردترین ایستگاه و دهسلم و طبس با بیشینهی ۴۷ درجه گرمترین نقاط بودند؛ تغییرات دما در مرکز استان بین ۲۵ و ۳۹ درجه ثبت شده است.
وی گفت: بیشترین سرعت وزش باد نیز ایستگاه درح با ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.