مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه این استان از سالمندترین استان‌های کشور است، گفت: پیری جمعیت مهم‌ترین چالش اجتماعی مازندران به شمار می‌رود و توسعه خدمات حمایتی و مراقبتی برای سالمندان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه این استان از سالمندترین استان‌های کشور است، گفت: پیری جمعیت مهم‌ترین چالش اجتماعی پیش روی مازندران است و توسعه خدمات حمایتی و مراقبتی برای سالمندان باید در اولویت قرار گیرد.

رحمانی در جلسه شورای اداری بهزیستی مازندران که با حضور استاندار برگزار شد، گفت: نزدیک به ۱۸۳ هزار خانوار معادل بیش از ۳۴۰ هزار نفر، حدود ۱۱ درصد جمعیت استان، تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.

وی افزود: رویکرد سازمان بهزیستی از یک نهاد صرفاً حمایتی به سمت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف تغییر یافته است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به روند رو به رشد سالمندی جمعیت، توسعه مراکز روزانه سالمندان، گسترش خدمات مراقبت در منزل و حمایت از خانواده‌ها را از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان برشمرد.

رحمانی افزایش نیاز افراد دارای معلولیت به خدمات توانبخشی، اشتغال، مناسب‌سازی و حمایت‌های اجتماعی را از دیگر چالش‌های استان دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری و سلامت روان، علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، هزینه‌های عمومی آینده را نیز کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به فعالیت مراکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی، خواستار تشکیل کارگروه استانی حمایت از این مراکز، اختصاص بخشی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به مناسب‌سازی اماکن عمومی و اجرای کامل ضوابط دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت و سالمندان شد.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین بر ثبت اطلاعات افراد دارای معلولیت در سرشماری، تقویت مشوق‌های اشتغال برای کارفرمایان و افزایش حمایت از مراکز غیردولتی بهزیستی تأکید کرد.