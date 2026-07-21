مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تأمین برق شهرک‌های صنعتی ایوانکی و گرمسار ، تکمیل طرح انتقال پساب سمنان به شهرک صنعتی و احداث دو شهرک فناوری در استان سمنان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در سفر محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان به تهران و رایزنی های وی با معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مهم‌ترین مسائل و نیاز‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان بررسی و شرایط حمایت از تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های صنعتی استان سمنان فراهم شد.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این نشست، تأمین برق شهرک‌های صنعتی ایوانکی و گرمسار و به‌ویژه تکمیل پست برق شهرک صنعتی ایوانکی بود.

استاندار سمنان با اشاره به نیاز روزافزون صنایع و سرمایه‌گذاران جدید به برق پایدار، تأمین اعتبار لازم برای پرداخت مطالبات شرکت برق منطقه‌ای و تکمیل این پروژه را خواستار شد تا امکان تأمین حدود ۳۰۰ مگاوات برق مورد نیاز منطقه فراهم شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز دستور بررسی و تأمین اعتبار این پروژه در چارچوب اعتبارات امسال را صادر کرد.

موضوع دیگر این نشست، تأمین اعتبار برای تکمیل پروژه انتقال پساب شهر سمنان به شهرک صنعتی سمنان بود.

استاندار با اشاره به پیشرفت قابل توجه این پروژه و تکمیل خط انتقال، تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ و بخش‌های باقی‌مانده را ضروری دانست .

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک با تأکید بر اینکه استفاده از پساب شهری برای تأمین آب شهرک‌های صنعتی از اولویت‌های اصلی این سازمان است، با تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه موافقت و دستورات لازم را صادر کرد.

در ادامه جلسه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل واگذاری اراضی مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی تأکید شد و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک آمادگی کامل این سازمان را برای همکاری در اجرای این طرح‌ها اعلام کرد.

معاون وزیر صمت در این نشست همچنین با آغاز فرآیند احداث دو شهرک فناوری در استان سمنان موافقت کرد .

با توجه به پایان مطالعات اولیه این طرح، مقرر شد کارگروهی مشترک میان استانداری سمنان و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، جانمایی و مراحل اجرایی این دو شهرک را با هدف توسعه فناوری، نوآوری و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در استان دنبال کند.

در این نشست همچنین با درخواست استاندار سمنان، اختصاص دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی به شهرک‌های صنعتی استان برای ارتقای سطح ایمنی این شهرک‌ها نیز مورد موافقت قرار گرفت.

استاندار سمنان در بخش دیگری از این دیدار بر ضرورت توسعه متوازن شهرک‌های صنعتی استان تأکید کرد و توجه ویژه به ایجاد زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران در این مناطق شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز با تأیید این رویکرد، بر تدوین برنامه‌ای ویژه برای توسعه شهرک‌های صنعتی شرق استان سمنان و حمایت از سرمایه‌گذاری در این مناطق تأکید کرد.