اعضای بدن بانو مختومه غلامی، بیمار مرگ مغزی ۶۶ ساله اهل روستای گرفم شهرستان رشت، در بیمارستان رازی رشت به ۳ بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن بانو مختومه غلامی شهروند ۶۶ ساله، اهل روستای گرفم شهرستان رشت که پس از خونریزی ناگهانی مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان رازی رشت به ۳ بیمار بدحال اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به یک بیمار مبتلا به نارسایی کبدی به بیمارستان بوعلی شیراز و کلیه‌های وی نیز برای پیوند به ۲ بیمار دیگر به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن ۸ بیمار مرگ مغزی در گیلان به بیماران نیازمند اهدا شده است، گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماری ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت Www.ehdacenter. Ir، کارت اهدای عضو دریافت کنند.