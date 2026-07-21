به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای پیگیری دستورات مقام عالی استان، مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی به همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی، با حضور در مرز بین‌المللی تمرچین، از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، استقرار موکب‌ها و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خدمات‌رسانی به زائران بازدید کرد.

در این بازدید آخرین وضعیت آمادگی مرز تمرچین در بخش‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های تردد، امکانات رفاهی، خدمات پشتیبانی و روند استقرار موکب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید شد.

مرز بین‌المللی تمرچین به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات، با تکمیل زیرساخت‌ها، استقرار موکب‌های خدمت‌رسان و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، آماده میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی است.