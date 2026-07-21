به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، میثم لک زایی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: این دستاورد، حاصل حمایت‌های استاندار، برنامه‌ریزی هدفمند، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز، مشارکت‌های مردمی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در توسعه فضا‌های آموزشی استان افزود: حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب در شاخص‌های فضای آموزشی، یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل نوسازی مدارس استان است و در همین راستا، اقدامات گسترده‌ای برای افزایش سرانه فضای آموزشی و رفع نابرابری‌های موجود در حال اجراست.

لک زایی بیان کرد: سرانه فضای آموزشی استان طی سال‌های اخیر روندی افزایشی بیش از سه متر مترمربع به ازای هر دانش‌آموز در سال ۱۴۰۰ به چهارمترمربع در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ همچنین با تکمیل پروژه‌های تعریف‌شده در چارچوب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی، این شاخص به بیش از چهار مترمربع ارتقا خواهد یافت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور در جانمایی و اجرای پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: اولویت اجرای طرح‌ها با مناطقی است که از کمبود فضای آموزشی رنج می‌برند و همزمان دارای رشد قابل توجه جمعیت دانش‌آموزی هستند تا توسعه فضا‌های آموزشی متناسب با نیاز واقعی مناطق انجام شود.