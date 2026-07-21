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همزمان با برداشت گندم ۱۳ مرکز خرید، کار خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان کبودراهنگ را انجام می دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ گفت: همزمان با برداشت گندم در شهرستان کبودراهنگ ۱۳ مرکز کار خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را انجام می دهند که پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۰۰هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شود.
محمود فتحی افزود: امسال در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۱۲۰هزار هکتار گندم کشت شده که حدود ۵۷۰۰ هکتار گندم آبی و بیش از ۱۴ هزار هکتار گندم دیم است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی کبودراهنگ هم گفت: ۱۰ مرکز خرید گندم تعاون روستایی در شهرستان تاکنون حدود ۱۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری کردهاند.
پرویز بهرامی افزود: گندمها ذخیره شده در فضای آزاد بلافاصله به انبارهای سرپوشیده و کارخانههای ارد بارگیری می شود.
خرید گندم در مراکز شهرستان کبودراهنگ از اوایل تیرماه آغاز شده است و تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد.