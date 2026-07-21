به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان استان سمنان با حضور ۵۱ ورزشکار از شهرستان‌های شاهرود، دامغان، سمنان، مهدی‌شهر و گرمسار به میزبانی ایوانکی برگزار شدکه تیم منتخب ایوانکی و گرمسار عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های شاهرود و سمنان به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین ۸ بوکسور برتر در اوزان مختلف به‌عنوان تیم منتخب استان سمنان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی معرفی شدند.

این رقابت‌ها با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، شهدای مدرسه میناب و سربازان شهید بمپور برگزار شد .