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تیم منتخب گرمسار و ایوانکی مقام قهرمانی مسابقات بوکس نوجوانان استان سمنان را از آن خود کرد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان استان سمنان با حضور ۵۱ ورزشکار از شهرستانهای شاهرود، دامغان، سمنان، مهدیشهر و گرمسار به میزبانی ایوانکی برگزار شدکه تیم منتخب ایوانکی و گرمسار عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیمهای شاهرود و سمنان به ترتیب دوم و سوم شدند.
همچنین ۸ بوکسور برتر در اوزان مختلف بهعنوان تیم منتخب استان سمنان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی معرفی شدند.
این رقابتها با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، شهدای مدرسه میناب و سربازان شهید بمپور برگزار شد .