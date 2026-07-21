در راستای اجرای پویش «دارا» جهت شناسایی و حفظ میراث ریلی کشور، نشان هویتی راه‌آهن که قدمتی نزدیک به یک قرن دارد، به گنجینه موزه ملی راه‌آهن سراسری ایران افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشان هویتی و اصیل راه‌آهن ایران، که در سال ۱۳۱۵ توسط «فردریک تالبرگ» طراحی شده بود، طی مراسمی به موزه ملی راه‌آهن سراسری اهدا شد تا گنجینه میراث ریلی کشور غنی‌تر از گذشته شود.

اکبر رحمانی، عضو هیئت‌مدیره راه‌آهن با پیوستن به پویش «دارا» (دارایی‌های ارزشمند ریلی ایران)، این نشان باارزش را برای حفظ و نمایش عمومی به موزه ملی راه‌آهن اهدا کرد.

این نشان که از نمادهای ثبت‌شده در صنعت ریلی بین‌المللی است، دارای جزئیات طراحی منحصربه‌فردی است؛ «دو بال گشوده» نماد سرعت، «چرخ» نماد ناوگان و «لوزی عمودی» در میان آن، بیانگر نخستین مسیر راه‌آهن سراسری ایران از شمال به جنوب کشور است. این اقدام در راستای پویش «دارا» انجام شده که هدف آن شناسایی و صیانت از تاریخ صنعت ریلی برای انتقال به نسل‌های آینده است.