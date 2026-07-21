به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان گفت: با هدف اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در دو عملیات جداگانه موفق به کشف محموله‌های کالای فاقد مجوز به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال شدند.



در نخستین عملیات، مأموران انتظامی حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور خرم‌آباد–درود به یکدستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شده و پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی، ۵ تن برنج فاقد مجوز را کشف کردند. کارشناسان ارزش این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند. در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذیصلاح معرفی شد.





در عملیاتی دیگر، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با توقیف یکدستگاه نیسان وانت، موفق به کشف ۲۸ قلم انواع دارو‌های دامپزشکی فاقد مجوز قانونی شدند. ارزش این محموله نیز برابر نظر کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است. در این خصوص دو نفر دستگیر و همراه با پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.



مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد قاطع با متخلفان، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق کالا، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.