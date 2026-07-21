\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c\ufe0f \ufe0f\u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u0628\u062f\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0645\u063a\u0627\u0646\u00a0 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u061b \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\n\u00a0