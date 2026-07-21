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معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی استان برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مصطفی قدمی گفت: همزمان با آغاز سفرهای اربعین، تمامی ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی استان برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و منظم به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بسیج شده است.
وی افزود: با برنامهریزی انجامشده، هماهنگی لازم با شرکتهای حملونقل مسافری، مدیران فنی و رانندگان صورت گرفته تا اعزام زائران بدون وقفه و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی انجام شود.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران اظهار داشت: ناوگان اتوبوسی، مینیبوسی و سواری کرایه با آمادگی کامل در چرخه خدمترسانی قرار دارند و نظارت مستمر بر عملکرد آنها در طول اجرای طرح اربعین انجام خواهد شد.
قدمی افزود: کنترل وضعیت فنی ناوگان، سلامت رانندگان، رعایت ساعات کار و استراحت و نظارت بر نرخ بلیت از مهمترین محورهای نظارتی این ادارهکل در ایام اربعین است.
وی با اشاره به افزایش تقاضای سفر در این ایام گفت: برنامهریزی لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز انجام شده تا زائران بدون دغدغه و با آرامش راهی سفر معنوی اربعین شوند.
معاون حملونقل استان از زائران خواست بلیت سفر خود را از مراکز و شرکتهای مجاز تهیه کرده و زمان سفر را به روزهای پایانی موکول نکنند تا خدمات با کیفیت مناسبتری دریافت کنند.
قدمی همچنین از استقرار تیمهای نظارتی در پایانههای مسافربری استان خبر داد و افزود: بازرسان ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای بهصورت شبانهروزی بر روند اعزام زائران، نحوه ارائه خدمات و عملکرد شرکتهای حملونقل نظارت خواهند داشت.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این ادارهکل، فراهمسازی سفری ایمن، آرام و شایسته برای زائران اربعین حسینی است.