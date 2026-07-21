چین در راستای جلوگیری از خروج فناوری‌های پیشرفته و استارتاپ‌های راهبردی به کشور‌های غربی، در حال بررسی اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر صادرات مدل‌های هوش مصنوعی و فناوری طراحی تراشه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی چین در هفته‌های اخیر نشست‌هایی را با غول‌های فناوری و نیمه‌رسانایی نظیر «علی‌بابا»، «بایت‌دنس» و «زیپو» برگزار کرده است. هدف از این رایزنی‌ها، تدوین مقرراتی برای جلوگیری از انتقال فناوری‌های پیشرفته به شرکت‌های غربی است.

این محدودیت‌های احتمالی می‌تواند شامل ممنوعیت تولید تراشه‌های طراحی‌شده توسط شرکت‌های چینی در کارخانه‌های خارج از کشور و همچنین محدود کردن انتقال مدل‌های هوش مصنوعی به بیرون از مرز‌های چین باشد.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود دسترسی کاربران خارجی به خدمات آنلاین این مدل‌ها همچنان امکان‌پذیر بماند. در همین حال، برخی شرکت‌های فناوری چینی هشدار داده‌اند که این مقررات ممکن است سرعت توسعه و رقابت‌پذیری جهانی این کشور در حوزه هوش مصنوعی را کاهش دهد. دولت چین همچنان در حال بررسی بازخورد‌های صنعت پیش از نهایی کردن این پیشنهاد‌ها است.