مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان سمنان : ۷۲ درصد آموزش دیدگان کلاس‌های فنی و حرفه‌ای جذب بازار کار می شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️علی رضا حسینی طلب به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی مهارت اعلام کردو گفت: در استان سمنان ۷۲ درصد افرادی که در کارگاه‌های مختلف فنی و حرفه‌ای گواهینامه دریافت میکنند جذب بازار کار میشوند.

وی با اشاره به اینکه پارسال ۹ هزار و ۲۱۲ گواهی شرکت در کلاس‌ها و کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای در استان سمنان صادر شد گفت: در ۴ ماهه امسال هم ۴ هزار و ۳۹۸ نفر ۲۶۱ حرفه آموزشی را در مراکز دولتی فنی و حرفه‌ای فرا گرفتند.

حسینی طلب از آغاز ثبت نام المپیاد‌های ملی مهارت خبر داد و گفت : جوانان زیر ۲۱ سال می‌توانند در این رویداد در ۴۱ رشته شرکت کنند

هفته ملی مهارت از ۳۱ تیر ماه آغاز میشود و تجلیل از برترین‌های مهارت از جمله برنامه‌های این هفته است.

در استان سمنان ۱۴ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی فعال است.