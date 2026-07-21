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مدیرکل فنی و حرفهای استان سمنان : ۷۲ درصد آموزش دیدگان کلاسهای فنی و حرفهای جذب بازار کار می شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️علی رضا حسینی طلب به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی مهارت اعلام کردو گفت: در استان سمنان ۷۲ درصد افرادی که در کارگاههای مختلف فنی و حرفهای گواهینامه دریافت میکنند جذب بازار کار میشوند.
وی با اشاره به اینکه پارسال ۹ هزار و ۲۱۲ گواهی شرکت در کلاسها و کارگاههای فنی و حرفهای در استان سمنان صادر شد گفت: در ۴ ماهه امسال هم ۴ هزار و ۳۹۸ نفر ۲۶۱ حرفه آموزشی را در مراکز دولتی فنی و حرفهای فرا گرفتند.
حسینی طلب از آغاز ثبت نام المپیادهای ملی مهارت خبر داد و گفت : جوانان زیر ۲۱ سال میتوانند در این رویداد در ۴۱ رشته شرکت کنند
هفته ملی مهارت از ۳۱ تیر ماه آغاز میشود و تجلیل از برترینهای مهارت از جمله برنامههای این هفته است.
در استان سمنان ۱۴ مرکز آموزش فنی و حرفهای دولتی فعال است.