در پی بارش‌های مناسب فصل زراعی گذشته در سطح استان، شرایط مساعد برای وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، به‌ویژه در مناطق چهارگانه تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، در پی بارش‌های مناسب فصل زراعی گذشته در سطح استان و رشد مناسب گیاهان مرتعی و جنگلی و هم‌زمان با شروع فصل تابستان، کاهش رطوبت پوشش گیاهی و خشک شدن گونه‌های علفی، شرایط مساعد برای وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، به‌ویژه در مناطق چهارگانه تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ایجاد شده است؛ بنابراین از تمامی شهروندان، گردشگران، طبیعت‌گردان، کشاورزان، دامداران و کلیه بهره‌برداران و دوستداران محیط‌زیست درخواست می‌شود با نهایت مسئولیت‌پذیری و حساسیت، از ایجاد هرگونه آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی پیشگیری و ممانعت به عمل‌آورند.

از عموم هم استانی‌ها درخواست می‌شود از روشن‌کردن آتش در مراتع، جنگل‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی خودداری کرده و از رهاسازی ته‌سیگار، زغال نیم‌سوز، بطری‌های شیشه‌ای و هرگونه عامل مستعد ایجاد حریق در طبیعت اکیداً پرهیز کنند.

همچنین کشاورزان از هرگونه آتش‌زدن کاه و کلش به دلیل مجرمانه بودن عمل در ایجاد آلودگی هوا و امکان خطر سرایت آتش به اراضی هم‌جوار و اراضی ملی خودداری کنند.

در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی یا مخاطرات زیست‌محیطی، مراتب را دراسرع‌وقت از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط‌زیست استان اطلاع دهید.

بی‌تردید، صیانت از طبیعت، وظیفه‌ای همگانی بوده و میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده است.