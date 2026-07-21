پخش زنده
امروز: -
با گذشت بیش از ۴ ماه از شهادت قائد شهید امت، مردم استان همچنان در سوگ شهادت رهبر شهیدشان سوگوارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور قشرهای مختلف مردمی در مساجد، حسینیهها و موکبهای شبانه در حال برگزاری است.
در این آئینها مداحان و سخنرانان علاوه بر ذکر مصیبت، به تبیین ابعاد شخصیتی قائد عظیم الشان انقلاب میپردازند.
مردم مبعوث شده به یاد بزرگ مردی گرد هم میآیند که عمرپربرکتشان را وقف اعتلای اسلام و عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی کردند.