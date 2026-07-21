به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور قشر‌های مختلف مردمی در مساجد، حسینیه‌ها و موکب‌های شبانه در حال برگزاری است.

در این آئین‌ها مداحان و سخنرانان علاوه بر ذکر مصیبت، به تبیین ابعاد شخصیتی قائد عظیم الشان انقلاب می‌پردازند.

مردم مبعوث شده به یاد بزرگ مردی گرد هم می‌آیند که عمرپربرکتشان را وقف اعتلای اسلام و عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی کردند.