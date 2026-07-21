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سه شناگر استان فارس با کسب نشانهای رنگارنگ و صعود به مرحله نهایی دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی آسیا در تایلند، نقش پررنگی در موفقیت تیم ملی شنای ایران ایفا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: تا پایان روز دوم این رقابتها، محمد مهدی غلامی با عملکردی درخشان موفق به کسب نشان طلای انفرادی، نشان نقره تیمی و نشان برنز تیمی شد.
همچنین پارسا شه شهانی با کسب نشان برنز انفرادی و نشان نقره تیمی دیگر چهره موفق شنای فارس در این مسابقات بود.
در ادامه رقابتهای مرحله مقدماتی، پارسا شاهشهانی در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۵.۶۳ ثانیه به عنوان نفر دوم راهی نهایی شد و علیرضا عرب در ماده ۱۰۰ متر قورباغه با زمان یک دقیقه و ۳.۳۸ ثانیه، ضمن قرار گرفتن در جایگاه دوم مرحله مقدماتی، جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آورد.
رقابتهای دوازدهمین دوره قهرمانی ورزشهای آبی آسیا به میزبانی تایلند ادامه دارد و نمایندگان ایران همچنان شانس کسب نشان در روزهای آینده را خواهند داشت.