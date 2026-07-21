به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️حجت الاسلام مهدی نجم گفت: کنگره بین‌المللی «امناءالرسل»، با هدف تبیین علمی ابعاد شخصیتی، علمی و جهادی شهید سیدحسن نصرالله و بازخوانی نقش او در تقویت جبهه مقاومت اسلامی، مهر امسال برگزار میشود.

وی افزود: طلاب میتوانند برای شرکت در این کنگره مقالات و آثار خود را با موضوع ابعاد شخصیتی ، سیاسی و تمدنی ، جهادی و مقاومتی و علمی شهید سید حسن نصرالله به دبیرخانه این کنگره تا پایان مرداد ماه ارسال کنند.

در این نشست، چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی دو مجموعه برای تبیین ابعاد مختلف شخصیت شهید سیدحسن نصرالله مورد بررسی قرار گرفت.

وی در این نشست، هم‌افزایی ظرفیت‌های دانشی و پژوهشی را از الزامات تبیین علمی مجاهدت‌های شهید سیدحسن نصرالله دانست.

حجت الاسلام مهدی نجم با اشاره به ضرورت پرداخت علمی و پژوهش‌محور به شخصیت دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان، بر استفاده از ظرفیت‌های دو نهاد در مسیر بازخوانی نقش و مجاهدت‌های او در تقویت جبهه مقاومت اسلامی تأکید کرد.

بررسی محور‌های پژوهشی کنگره، شناسایی ظرفیت‌های علمی مرتبط و چگونگی مشارکت مجموعه‌های علمی و فرهنگی در تولید محتوای پژوهشی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

کنگره علمی «امناءالرسل» از همایش‌های بین‌المللی حوزوی است که به همت مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.

این کنگره تکریم و معرفی ابعاد شخصیتی، علمی و جهادی علمای برجسته جهان اسلام را در دستور کار دارد و تلاش می‌کند با رویکردی علمی و پژوهشی، میراث فکری و مجاهدت‌های چهره‌های اثرگذار جهان اسلام را تبیین کند.