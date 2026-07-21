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مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از ثبت نام بیش از ۷۴ هزار و ۵۲۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سید علی کریمی گفت: ۷۴ هزار و ۵۲۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که ۴۰ درصد تایید نهایی شدهاند، بیشترین آمار ثبت نام مربوط به شهرستانهای بجنورد، اسفراین و شیروان بود.
وی افزود: در حال حاضر مجموعاً ۳۲ هزار و ۱۵ واحد مسکن ملی در مراحل مختلف ساخت قرار دارندکه تمرکز اصلی بر توسعه روستایی بوده و ۱۹ هزار و ۹۹۴ واحد در بخش روستایی که میانگین پیشرفت فیزیکی آن ۷۰ درصد و ۱۲ هزار و ۷۱ واحد دیگر با میانگین پیشرفت فیزیکی۶۰ درصدی، مربوط به پروژهها در مناطق شهری است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در ارتباط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: در خانوادههای دارای سه فرزند، ۹۹۹۴۷ نفر ثبتنام کردهاند که از این میزان،۸۶۷۷ نفر در مرحله تخصیص پروژه قرار دارند.
همچنین در میان خانوادههای چهار فرزندی، ۳۲۱۵ نفر ثبتنام نمودهاند که در این میان، ۲۹۰۶ نفر در مرحله تخصیص بوده و ۱۱۴۹۴ قطعه زمین نیز بهصورت قطعی تخصیص یافته است.
وی افزود: پایش ۸۸ مصوبه و پرونده بدون هیچگونه مغایرت، پاسخگویی کامل به ۱۰۰ درصد استعلامات واصله، برگزاری ۳۷ پرونده در کارگروه زیربنایی و پیشرفت طرحهای بازنگری از فعالیتهای اخیر است.
میرکریمی تصریح کرد: در رتبهبندی عملکرد مسکن ملی کشوری، خراسان شمالی در مناطق روستایی در رتبه چهارم، در بخش شهری نیز با کسب رتبه هشتم کشوری، نشاندهنده مدیریت کارآمد و پیشرفت چشمگیر در حوزه تأمین مسکن در سراسر استان است.