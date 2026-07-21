به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جواد دباغ درباره ماموریت‌های شرکت ملی پست در ایام اربعین گفت: در حوزه ارز اربعین، شرکت ملی پست هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و این موضوع بر عهده پست‌ بانک و سایر بانک‌های عامل است. پست‌ بانک در سال ۷۵ یکی از واحد‌های پست مالی شرکت ملی پست بود، اما پس از تاسیس و تصویب قوانین مستقل به عنوان دستگاهی مستقل فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون در راستای کاهش ترافیک مراجعات برنامه‌ریزی‌هایی برای توزیع گذرنامه‌های زیارتی در حال انجام است. همچنین گذرنامه‌های دائمی از طریق منطقه ۱۴ تهران، در کمتر از ۲۴ ساعت در مرکز استان و کمتر از ۴۸ ساعت در شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

وی افزود: دومین ماموریت شرکت ملی پست در ستاد اربعین، حضور در کشور عراق و رسیدگی به مدارک و مستندات مفقودی زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین است.

مدیر کل پست آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای پویش نامه‌ای به رهبر شهید گفت: این پویش با هماهنگی شرکت ملی پست در سراسر کشور اجرا شد و در تبریز نیز همزمان با اجتماعات شبانه، مراسم تشییع، برنامه‌های نیابت پیاده‌روی اربعین، مراسم میدان ساعت، مصلی، نماز جمعه و همچنین در شهرستان‌ها برگزار شد و تا ۲۵ تیرماه ادامه داشت.

وی افزود: تاکنون تنها در شهر تبریز حدود ۸۲۶ دل‌نوشته جمع‌آوری شده و آمار شهرستان‌ها هنوز نهایی نشده است.