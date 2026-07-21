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موتور تلمبههای غیر مجاز بالادست کرخه نور با هدف تأمین پایدار آب مورد نیاز دامداران و حفظ جریان آب مهر و موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکههای آبیاری کرخه و شاوور گفت: این عملیات پس از ابلاغ برنامه نوبتبندی به کشاورزان منطقه و با حضور کارکنان توزیع آب و واحد حراست حوضه کرخه جنوبی اجرا شد. هدف از اجرای این طرح، تأمین آب مورد نیاز احشام و دامهای سنگین دامداران پاییندست و اجرای دقیق برنامه توزیع آب در شرایط محدودیت منابع آبی میباشد
حمد دریس افزود: اجرای برنامههای نوبتبندی و نظارت بر برداشت آب، از مهمترین راهکارهای حفظ عدالت در توزیع آب و تأمین نیازهای ضروری بهرهبرداران پاییندست است. همراهی کشاورزان با این برنامهها، نقش مؤثری در پایداری جریان آب و جلوگیری از بروز تنشهای آبی خواهد داشت.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، تیمهای مشترک بهرهبرداری و حراست بهصورت مستمر در منطقه حضور دارند و بر حفظ مهر و موم موتورتلمبهها نظارت میکنند تا برنامه توزیع آب بدون وقفه و مطابق زمانبندی تعیینشده اجرا شود.