به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۲ تیر ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در خصوص ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ به تائید شورای نگهبان رسیده است، توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.



براساس این قانون در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجلس، جلسه صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود و هیئت رئیسه مجلس نیز موظف است بستر لازم را برای تشکیل اینگونه جلسات با امکان اجرای کلیه فرایندهای قانون آیین نامه داخلی و رعایت ملاحظات فنی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و امنیت شبکه فراهم کند.