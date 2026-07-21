سازمان امور مالیاتی کشور مهلت استفاده از بخشودگی جرایم مربوط به چهار دوره مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۴ را تا پایان ۳۱ تیرماه تمدید کرد. مودیان با اصلاح و ثبت اظهارنامه‌ها و پرداخت بدهی‌های مالیاتی در مهلت مقرر، می‌توانند از بخشودگی تا ۹۵ درصدی جرایم برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٤٠٤ مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در آنها به مودیان محترم ارایه شده است. مودیان نیز تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱٤٠٥/٠٤/۳۱ مهلت دارند نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد خود اقدام نمایند.

طبق اعلام این سازمان، ادارات امور مالیاتی موظف شده‌اند در مورد مودیانی که در مهلت مذکور نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه‌ها و خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه مودیان اقدام می‏‌کنند، ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده ابرازی در اظهارنامه و خلاصه عملکرد ثبت/ذخیره شده تا پایان روز یادشده به شرح زیر بخشیده شود:

- برای دوره زمستان ۹۵ درصد

- برای دو دوره تابستان و پاییز ۹۰ درصد

- برای دوره بهار ۸۵ درصد

شرط بهره‌مندی از این بخشودگی، پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) مانده بدهی مربوط به اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد ثبت یا ذخیره شده بابت دوره‌های مالیاتی، بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز چهارشنبه مورخ ١٤٠٥/٠٤/۳۱ خواهد بود.

بر این اساس، سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مودیانی که علی‌رغم وجود اشتباه و انحراف در مندرجات اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد ایشان و دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح و ثبت/ذخیره نمودن اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد خود در موعد فوق‌الذکر اقدام نکنند یا درخصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) اقدام نکنند، حداکثر ٤٠ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویض‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.