به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس برنامه اعلامی از چهارم مردادماه، پرواز‌های مسیر ارومیه–تهران و بالعکس به صورت هفتگی با همکاری یک شرکت هواپیمایی در روز‌های یکشنبه و چهارشنبه برقرار خواهد شد.

عظیم طهماسبی از برقراری پرواز‌های مسیر ارومیه–مشهد توسط این شرکت هواپیمایی در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۴ مردادماه نیز خبر داد و گفت: در این برنامه، پرواز ساعت ۶ صبح از تهران به مقصد ارومیه انجام می‌شود و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۸:۱۵ صبح فرودگاه ارومیه را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه پروازی فرودگاه ارومیه خاطرنشان کرد: در صورت استقبال هم‌استانی‌ها و مسافران از پرواز‌های مسیر ارومیه–مشهد، برنامه‌ریزی لازم برای استمرار و برقراری منظم این پرواز‌ها انجام خواهد شد.

به گفته مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی، پرواز تهران از ساعت ۶ صبح از تهران به مقصد ارومیه خواهد بود و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۸ صبح این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.