پخش زنده
امروز: -
هواشناسی قم برای امروز سهشنبه ۳۰ تیر، آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار، وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گردوخاک در برخی مناطق پیشبینی کرد و از افزایش موقت ابر از اوایل شب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان، آسمان قم امروز صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، بهویژه در مناطق مستعد، موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا میشود. از اوایل شب نیز افزایش موقت ابر دور از انتظار نیست.
بر اساس این پیشبینی، بیشینه دمای هوای قم امروز به ۴۵ درجه سانتیگراد و کمینه دما به ۲۴ درجه سانتیگراد میرسد. همچنین سرعت وزش باد بین ۱۱ تا ۱۷ متر بر ثانیه و جهت وزش آن عمدتاً شرقی تا غربی خواهد بود.
هواشناسی به شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی توصیه کرده است در ساعات همراه با گردوخاک از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و برای جلوگیری از تنش گرمایی، مصرف آب و پرهیز از تردد در ساعات اوج گرما را در دستور کار قرار دهند.