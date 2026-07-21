رئیس جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح خط تولید آفت‌کش‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های گیاه‌پایه در گچساران خبر داد.

لویه و بویراحمد، عیسی فتحی سرپرست جهاد دانشگاهی استان در نشست با مدیرکل دیوان محاسبات استان گفت: جهاد دانشگاهی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای، پژوهشی و آموزشی در حال فعالیت است که در این خصوص آماده همکاری و تعامل بیش از پیش با دیوان محاسبات استان هستیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

فتحی با بیان اینکه هم اکنون دو طرح شاخص فناورانه و دانش بنیان شامل؛ تولید آفت کش‌ها و آنتی بیوتیک‌های گیاه پایه در شهرک صنعتی چهاربیشه گچساران و مرکز چند منظوره ژنتیک را در دستور کار داریم افزود: امیدواریم بتوانیم خط تولید عصاره و اسانس گیری کارخانه تولید آفت کش‌ها و آنتی بیوتیک‌ها را امسال افتتاح و به بهره برداری برسانیم.

دیوان محاسبات؛ نهاد همراه دستگاه‌های اجرایی، نه در تقابل با آنها

مدیرکل دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: در زمینه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی باید برای رفع مشکلات کشور و استان تلاش کرد که مبتنی بر نیاز جامعه عمل شود و کار جهاد دانشگاهی در این زمینه مهم و ارزشمند است و این نهاد دنبال انجام چنین کار‌هایی است.