تاکنون ۱۳ هزار و ۲۰۰ خانوار در استان زنجان با دریافت تسهیلات بانک مسکن، خانه‌دار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان؛ مدیر شعب بانک مسکن استان زنجان از تأمین مالی ساخت ۱۷ هزار و ۶۴۱ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳ هزار و ۲۰۰ خانوار در این استان با دریافت تسهیلات بانک مسکن، خانه‌دار شده‌اند.

یونس احمدی گفت: تأمین مالی ساخت ۱۷ هزار و ۶۴۱ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی انجام شده و تاکنون بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال سهم‌الشرکه به پیمانکاران پرداخت شده است.

وی افزود: با پرداخت این تسهیلات، ۱۳ هزار و ۲۰۰ خانوار زنجانی صاحب خانه شده و واحد‌های مسکونی خود را تحویل گرفته‌اند.

احمدی همچنین از پرداخت ۲۲ فقره تسهیلات اسکان موقت به ارزش ۱۵۴ میلیارد ریال برای خانوار‌های آسیب‌دیده جنگ تحمیلی خبر داد.