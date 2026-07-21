مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های سلامت با کشور‌های عضو این گروه و استفاده از ظرفیت آنها در حوزه تأمین مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی جعفریان مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهداف حضور ایران در اجلاس بریکس اظهار کرد: این نشست فرصت مناسبی است تا ارتباطات خود را با کشور‌های عضو بریکس تقویت کنیم و در حوزه‌هایی که امکان همکاری وجود دارد، به‌ویژه در زمینه مواد اولیه دارویی، فناوری‌های سلامت و تجهیزات پزشکی، رایزنی‌های لازم را انجام دهیم.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریم، تلاش می‌کنیم از ظرفیت کشور‌هایی که در گروه بریکس حضور دارند برای تسهیل دسترسی کشور به نیاز‌های حوزه سلامت استفاده کنیم و فضای همکاری‌ها را مساعدتر کنیم.

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به برنامه اجلاس بریکس گفت: سومین روز این نشست که روز پنجشنبه برگزار می‌شود، به اجلاس اصلی وزرای بهداشت کشور‌های عضو اختصاص دارد و وزیر بهداشت کشورمان نیز در این اجلاس حضور خواهد داشت.

دکتر جعفریان ادامه داد: پیش از نشست وزرا، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده و پیش‌نویس قطعنامه‌ای با محوریت اولویت‌های منطقه‌ای در حوزه سلامت تهیه شده است که در جلسات فردا و پس‌فردا نهایی خواهد شد و در اجلاس وزرا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه گروه بریکس شامل کشور‌های اصلی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و اعضای جدیدی از جمله ایران، اتیوپی، اندونزی و امارات است، گفت: این کشور‌ها یک برنامه همکاری بلندمدت در حوزه‌های مختلف طراحی کرده‌اند و ایران نیز پس از عضویت، حضور فعالی در برنامه‌های این گروه داشته است.

جانشین وزیر بهداشت با اشاره به حضور نمایندگان وزارت بهداشت در این نشست‌ها خاطرنشان کرد: از حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت از جمله مرکز طب ایرانی، سلامت روان، بیماری‌های واگیر و امور بین‌الملل، نمایندگانی برای مشارکت در برنامه‌ها اعزام شده‌اند.

وی درباره رایزنی‌های دوجانبه در حاشیه اجلاس اظهار کرد: در صورت فراهم شدن فرصت، گفت‌و‌گو‌هایی با وزرای بهداشت کشور‌های مختلف از جمله هند، برزیل، روسیه و چین خواهیم داشت تا زمینه همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت، به‌خصوص در بخش‌هایی که می‌تواند به رفع مشکلات کشور کمک کند، توسعه یابد.

دکتر جعفریان با اشاره به اهمیت همکاری با هند در حوزه دارو افزود: در مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در ژنو نیز وزیر بهداشت کشورمان دیدار‌های دوجانبه‌ای با مقامات حوزه سلامت کشور‌های مختلف از جمله هند داشت و این مسیر برای تقویت تعاملات ادامه خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: بخش زیادی از فعالیت‌های تجاری در حوزه دارو، واکسن و مواد اولیه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما همراهی و حمایت وزارت بهداشت می‌تواند به تسهیل این ارتباطات و ایجاد فرصت‌های جدید برای تأمین نیاز‌های سلامت کشور کمک کند.

گفتنی است، شانزدهمین نشست وزرای بهداشت عضو کشور‌های بریکس از روز سه شنبه ۳۰ تیر تا شنبه ۳ مرداد در هند برگزار می‌شود.