به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، این طرح با مساحت ۳۲ هزار مترمربع، در قالب سه فاز تعریف شده است که فاز نخست آن با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان و با مشارکت اداره‌کل راه و شهرسازی و ستاد بازآفرینی شهری، در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و با هدف تسریع در تکمیل سرانه‌های رفاهی، با جدیت دنبال می‌شود.

همچنین برای رفع دغدغه‌های زیست‌محیطی اهالی منطقه، طرح بهسازی و مسقف‌سازی ایستگاه انتقال پسماند شهرک خرمدشت با اعتباری معادل ۱۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. در این مرکز که با رعایت اصول فنی و طراحی رمپ استاندارد احداث شده است، فرآیند جمع‌آوری و انتقال پسماند به صورت کاملاً مکانیزه انجام می‌شود؛ به طوری که زباله‌های جمع‌آوری شده از سطح شهر، مستقیماً در کامیون‌های مستقر در انتهای رمپ بارگیری و به منظور پردازش نهایی به مرکز «حلقه دره» منتقل می‌شوند. این اقدام گامی مهم در جهت ساماندهی بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی در این منطقه محسوب می‌شود.