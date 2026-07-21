\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u0639\u0627\u0632\u0645 \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0644\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0645\u062a\u0634\u06a9\u0644 \u0627\u0632 \u06f2\u06f7 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0645\u0644\u06cc \u06a9\u0634\u062a \u0648 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0648 \u062f\u0627\u0645\u067e\u0631\u0648\u0631\u06cc \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0627\u0628\u0627\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0644\u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639)\u060c \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0644\u06cc\n\n\u00a0