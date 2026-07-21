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از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۷۹۱ پرونده تخلف به ارزش بیش از سه هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال در هرمزگان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت هرمزگان گفت: در این مدت ۱۹ هزار و ۸۱۶ بازرسی از واحدهای عرضهکننده کالا و خدمات صورت گرفت.
عبدالرضا پیروی منش افزود: بیشترین تخلفات گرانفروشی، درج نکردن قیمت، نداشتن پروانه کسب، ارائه نکردن فاکتور و تقلب در واحدهای خرده فروشی، خدماتی، توزیعی، تولیدی صنفی و شرکتهای پخش بود.
وی گفت: ۵۰ گروه بازرسی، نظارت مستمر بر بازار و مراکز عرضه، انبارها، عمدهفروشیها و خردهفروشیها را برعهده دارند.
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معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت هرمزگان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آن را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.